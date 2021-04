elago lancia la nuova collezione BT21

27 aprile 2021 a

a

a

- San Diego, 27 aprile 2021 /PRNewswire/ -- elago si è unita a UNIVERSTAR e ha appena rilasciato la nuova collezione BT21! elago è una società statunitense che ha un accordo di licenza globale con LINE FRIENDS per BT21. elago è entusiasta di espandere il proprio portafoglio di partnership.

In quanto azienda di design, elago si concentra sulla creazione di cose utili e belle. I designer di elago hanno il compito di creare prodotti che loro stessi vorrebbero utilizzare. In tal modo, sono sicuri che quando un prodotto raggiunge le mani di un cliente, se ne innamorerà.

La collezione BT21 di elago include custodie per iPhone 12 e 11, custodie per AirPods 1 e 2, custodie per AirPods Pro, custodie per Galaxy S21, custodie per Galaxy Buds Pro/Live e cinturini per Apple Watch! Ogni prodotto è ispirato a un personaggio BT21: KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA e COOKY. La collezione BT21 di elago offre una vasta gamma di prodotti perfetti per qualsiasi UNISTAR!

La collezione BT21 di elago presenta custodie trasparenti per la tua tecnologia con un fantastico design del tuo personaggio BT21 preferito! Ogni prodotto di questa collezione presenta ogni personaggio come un gusto dolce. Le custodie trasparenti ibride BT21 per iPhone 12 e iPhone 11 offrono un'ottima protezione dalle cadute pur essendo compatibili con MagSafe per iPhone 12. Le custodie BT21 Galaxy S21 sono una struttura ibrida con finitura lucida che supporta la ricarica wireless e consente la ricarica dei Galaxy Buds. Le custodie BT21 AirPods Pro, AirPods 1 e 2 e Galaxy Buds Live/Pro consentono la ricarica wireless offrendo allo stesso tempo una protezione chiara. I cinturini per Apple Watch BT21 sono disponibili in due taglie diverse e sono compatibili con tutte le serie Apple Watch!

La collezione BT21 di elago è ora disponibile su elago.com e sarà presto disponibile su Amazon. Restate sintonizzati per il resto della collezione merchandise officiale elago BT21 |, inclusi supporti per telefoni cellulari, supporti per orologi e accessori MagSafe!

elago è prima di tutto un'azienda di design. La loro moto è "semplice raffinatezza" perché creano prodotti utili ed estetici. Tutti i loro design sono creati internamente da zero, il che ti garantisce di ottenere un prodotto che presta attenzione ai dettagli e funziona perfettamente. elago viene fondata a San Diego, in California, nel 2002 e ha ricevuto numerosi premi internazionali di design tra cui lo Spark Awards e il reddot Awards. Presentano anche precedenti collaborazioni del marchio con BlackPink, Disney e Star Wars.

Disponibile su: elago.com (Spedizione U.S. e Internazionale):BT21 custodie iPhone 12 MiniBT21 custodie iPhone 12 / 12 ProBT21 custodie iPhone 12 Pro MaxBT21 custodie iPhone 11BT21 custodie AirPods ProBT21 custodie AirPods 1 & 2BT21 custodie Galaxy S21BT21 custodie Galaxy Buds Live/ProBT21 Cinturini Apple Watch

Amazon.it (Spedizione IT): BT21 custodie iPhone 12 MiniBT21 custodie iPhone 12 / 12 ProBT21 custodie iPhone 12 Pro MaxBT21 custodie iPhone 11BT21 custodie AirPods ProBT21 custodie AirPods 1 & 2BT21 custodie Galaxy S21BT21 custodie Galaxy Buds Live/ProBT21 Cinturini Apple Watch

Instagram:@elago.it

Contatto:Chantal WithersSocial Media [email protected]

