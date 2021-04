Cultura: Franceschini, 'dalla Triennale di Milano un programma di altissima qualità'

27 aprile 2021 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “Il programma della Triennale di Milano è come sempre di altissima qualità e ci fa guardare al futuro con ottimismo perché dimostra che ci può essere un'offerta culturale compatibile con l'esigenza di massima cautela, massima precauzione, è massima sicurezza ”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del programma della Fondazione Triennale di Milano.

“C'è un grande bisogno di cultura – ha sottolineato il ministro - e l'offerta culturale, come abbiamo visto ieri, sta già richiamando persone che aspettavano da tanto che arrivasse il momento di tornare al cinema, al teatro, a vedere un museo e a visitare una mostra. È importante che il programma di Triennale si inserisca in questo percorso, un programma molto ricco in tutti i campi con curatori di grandissimo livello”, ha concluso il ministro.