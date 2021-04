Covid: Moratti, 'in Lombardia somministrate 3 mln dosi vaccino'

27 aprile 2021 a

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - In Lombardia sono state superate le tre milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate. Lo ha annunciato via Twitter la vicepresidente e assessora al Welfare, Letizia Moratti. "Tre milioni. Sono le dosi di vaccino somministrate in Regione Lombardia, un traguardo toccato e superato oggi. Testimoniano l'ottimo lavoro di Guido Bertolaso, di medici, infermieri, personale non sanitario, volontari del soccorso e Protezione Civile. Grazie a tutti".

In particolare, spiega Moratti "due milioni di dosi agli over 60: 240mila i sessantenni vaccinati, 512 mila settantenni, mentre sono 1,13 milioni le dosi somministrate agli over 80. A queste categorie fragili per età anagrafica si aggiungono le 175mila somministrazioni ai soggetti fragili per patologie".