Covid: fonti governo, 'su coprifuoco check a metà maggio, modifiche solo se possibili'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Il check sul coprifuoco da parte del governo si terrà "a 2-3 settimane dalle aperture del 26 aprile, dunque metà maggio come abbiamo detto sin da subito, annunciando le aperture step by step. Se si può, ovvero se i dati lo consentono, valuteremo modifiche". Lo spiegano fonti di governo all'Adnkronos. Per il momento, non è stata convocata nessuna cabina di regia dal premier Mario Draghi.