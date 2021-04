Covid Campania, oggi 1.654 contagi: bollettino 27 aprile

27 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Sono 1.654 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 27 aprile, mentre si alza l'allerta per la variante indiana. Da ieri si registrano altri 37 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.035 tamponi molecolari. Nella regione non sono ad oggi segnalati casi ricollegabili alla nuova variante indiana.

Dei 1.654 nuovi positivi, 528 sono risultati sintomatici o paucisintomatici. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia è 6.305. I nuovi guariti sono 1.657; il totale dei guariti è 288.080. In Campania sono 136 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.506 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.