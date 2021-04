Calcio: la Serie B torna su Sky, acquisiti i diritti tv per il triennio 2021/2024

27 aprile 2021 a

a

a

Milano, 27 apr. - (Adnkronos) - La Serie B torna su Sky. La pay tv ha infatti acquisito, aderendo all'offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Serie B, i diritti di trasmissione di tutte le partite del Campionato per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, oltre a play off e play out. Su Sky Sport e NOW, tornano così le emozioni uniche del Campionato di Serie B. Fino al 2024, Sky offrirà al torneo il massimo della visibilità e una copertura d'eccezione, con approfondimenti, rubriche, studi dedicati e il top della tecnologia. Su Sky anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, gli speciali e le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

Un racconto di altissimo livello che vedrà protagoniste tutte le 20 squadre, da Nord a Sud, con le loro grandi tifoserie e alcune delle piazze che hanno scritto la storia del nostro calcio. La Serie B si aggiunge alla ricca offerta di Sky dedicata al calcio europeo che già ora vanta più di 400 match a stagione sempre per il triennio 2021/2024 di Champions League, Europa League, Europa Conference League e la Premier League inglese per la stagione 2021/2022.

Non solo calcio. Su Sky anche il grande sport in diretta con in primo piano i motori (Formula 1, MotoGP, Superbike e la novità della Formula E), il tennis (tra cui gli ATP Masters 1000, Wimbledon, le Atp Finals di Torino), il basket NBA, il rugby, il golf e molto altro ancora.