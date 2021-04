Biancheria casa online: 10mila articoli su Benasciutti Casa, sconti sui grandi marchi

27 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Milano, 27 Aprile 2021. La soddisfazione di una casa accogliente e più piacevole da vivere passa anche dalla scelta di copriletto, tovaglie, teli bagno, lenzuola, cuscini e tanto altro. Grazie a Benasciutti Casa, l'acquisto online della biancheria casa interessa un catalogo di oltre 10mila articoli, con i brand di riferimento, da Caleffi a Gabel, opzione di spedizione gratuita e sconti anche del 50%.

È una proposta che coniuga completezza e selezione dei marchi, tra cui Bassetti, Borbonese, Alviero Martini, Diesel, MissoniHome, Trussardi, solo per citarne alcuni. Un'offerta strutturata per dare una risposta a ogni esigenza, con prodotti per cucina, bagno, salotto, zona notte, ma anche tende e accessori.

Un'intera sezione, Saldi, è riservata alle offerte più competitive. Tante occasioni per trasformare la propria casa risparmiando con nomi di stilisti importanti e marchi iconici. Un ulteriore vantaggio è la spedizione gratuita per acquisti a partire da 59 euro. E con il primo ordine lo store invia un regalo e un buono sconto per quello successivo.

Quanto alle tipologie di prodotti che compongono la proposta, tra le soluzioni troviamo

Ci sono soluzioni in grado di interpretare le diverse esigenze pratiche e lo stile che si vuole donare ai propri ambienti. Tutto quello che serve per personalizzare ogni stanza. Alle idee regalo, in particolare, Benasciutti Casa ha destinato un'area dell'e-shop dove ci sono cadeau per coppie, Festa del Papà, San Valentino, matrimonio e altre occasioni.

A disposizione del cliente c'è un supporto accessibile via chat online, email e telefono. Insomma, l'utente può sempre approfittare di consigli e risposte incentrate sulle sue richieste.

La ricerca del prodotto ideale avviene in pochi istanti, merito dei tanti e semplici filtri di selezione. La semplicità è del resto un tratto che caratterizza l'intera esperienza di shopping su Benasciutti Casa, come dimostra la possibilità di compiere ordini telefonici e modalità di pagamento rapide e sicure (PayPal, Amazon Pay, contrassegno, bonifico bancario, carte di credito).

Fai crescere comfort ed eleganza della tua casa, digita www.benasciutticasa.it e approfitta del 10% di sconto su Fazzini (promozione attiva fino al 30 aprile).

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR