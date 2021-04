Bayern 'compra' Nagelsmann, sarà il prossimo allenatore

27 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Julian Nagelsmann, 33 anni, sarà il prossimo tecnico del Bayern Monaco. Lo annuncia il club campione di Germania in carica. L'attuale allenatore del Lipsia sostituirà Hansi Flick,che resterà alla guida dei bavaresi fino al termine di questa stagione. Per assicurarsi Nagelsmann, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, il Bayern, secondo quanto riportano i media tedeschi, ha versato 25 milioni di euro nelle casse del Lipsia. Flick è uno dei pretendenti per sostituire Joachim Loew sulla panchina della Nazionale tedesca dopo i prossimi campionati europei.

"Lipsia resterà sempre qualcosa di speciale per me. Non ho mai nascosto il fatto che sono entusiasta di poter allenare il Bayern Monaco e sarò felice di iniziare questo nuovo lavoro. È qualcosa di molto speciale per me assumere la carica di allenatore del Bayern", dice Nagelsmann in una nota sul sito del Lipsia.

"Vorrei ringraziare Oliver Mintzlaff e tutti i responsabili del Lipsia per aver trovato una soluzione insieme al club bavarese per rendere possibile questo mio desiderio -prosegue il futuro allenatore dei bavaresi-. Lascerò il Lipsia con il cuore pesante. Ho potuto allenare una grande squadra, in un club che ti offre tutte le opportunità e le migliori condizioni per lavorare con successo. Tutti hanno contribuito a riempire le pagine nei libri di storia del Lipsia e possiamo scriverne altre adesso. Ne sono molto orgoglioso".

E sul ricordo più bello sulla panchina del Lipsia conclude: "La semifinale di Champions League è stato sicuramente il momento clou del nostro percorso finora, un grande momento che non dimenticherò mai. Nella stagione in corso, stiamo facendo come non mai in Bundesliga. Vogliamo raggiungere questo obiettivo con tutte le nostre forze e, naturalmente, provare a vincere un trofeo per la prima volta nella storia del club. È ancora troppo presto per i saluti e per parlare di ricordi, perché non ho finito qui a Lipsia. La mia avventura terminerà in estate, ma fino ad allora continuerò a tutto gas".