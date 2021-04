Covid: Vissani, 'mangiare fuori al freddo? fatta la legge trovato l'inganno'**

27 aprile 2021 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “Fatta la legge, trovato l'inganno. Troppo facile così. Gli altri ristoratori dicono che ieri hanno lavorato, ma io preferisco aspettare ancora: qui fanno tre gradi, non si può mangiare all'aperto”. A Gianfranco Vissani la soluzione dei gazebo, adottata in alcuni ristoranti, non piace, “è improponibile - dice all'Adnkronos - La lascio agli altri, anzitutto perché non si può fare, non sì può chiudere su tre lati anche se lo spazio è fuori dal ristorante. E poi, qui da me, per le mie esigenze, dovrei ricoprire una 'sala da ballo' e sarebbe troppo costoso, fra pareti di vetro e riscaldamento”.

“Aspetto, aspetto ancora, meglio così - prosegue lo chef, che a Baschi, in Umbria, gestisce Casa Vissani - Nel frattempo aprono i cinema, ma non sono al chiuso o mi sbaglio? L'unica soluzione - conclude - è quella di vaccinare tutti a tappeto, come hanno fatto nel Regno Unito. Io aspetto, tanto, con il coprifuoco alle 22, dubito che fra i piccoli comuni la gente si sposti per andare al ristorante”.