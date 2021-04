Covid: chef Colonna, 'voglio rispettare regole ma a volte c'è istigazione a trasgredirle'** (2)

27 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “Non voglio essere polemico – dice ancora Colonna – ma le regole che abbiamo oggi sono un po' un ‘fai da te'. E allora anche con i vaccini mi piacerebbe ‘fare da me': se fosse possibile li acquisterei privatamente per il mio personale, i 30 dipendenti del mio resort di Labico, vicino Roma, perché loro hanno contatti con tantissime persone e se si ammala il mio capo cuoco poi devo chiudere. Che devo fare, devo organizzare un viaggio per tutti a Dubai per farli vaccinare? Vediamo come evolve la situazione - conclude - ho 60 ettari di terreno e non è detto che un domani non decida di riconvertire la mia attività del resort in un'impresa agricola, piuttosto che aspettare che lo Stato mi dia la possibilità di ripartire”.