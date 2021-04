Arte: Alberto Giacometti, all'asta a Londra iconica statua del 1950** (2)

27 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Il grande poeta francese Yves Bonnefoy ha suggerito che "Homme qui chavire" potrebbe essere stato ispirato da un incidente vissuto dall'artista nel 1938, quando un'auto gli investì il piede destro, schiacciandolo e facendolo cadere rovinosamente a terra. Eppure, interpretando questa azione con un'eleganza calligrafica, Giacometti ha trasceso ogni evento esatto per creare una figura che, con la testa gettata all'indietro e le braccia che si avvolgono in un arco espansivo, abita una forma universale di esperienza umana e mostra come siamo tutte vittime del caso.

"Homme qui chavire" che andrà all'asta ha fatto parte della collezione dell'artista americana Lillian Florsheim (1896-1988). L'opera è stata venduta dalla sua famiglia nel 1998, dove fu acquistata dall'attuale proprietario che ora ha deciso di mettere in asta la scultura.