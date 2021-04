TytoCare oggi anche in Italia attraverso la partnership con Multimed

26 aprile 2021 a

Il lancio consentirà agli ospedali e ai sistemi sanitari di tutto il Paese di accedere alle soluzioni di telemedicina di TytoCare basate sull'intelligenza artificiale

NEW YORK, 26 aprile 2021 /PRNewswire/ -- TytoCare, il primo dispositivo modulare all-in-one dotato di intelligenza artificiale del settore sanitario e la prima piattaforma per televisite on demand, ha annunciato oggi il suo lancio in Italia, per rendere disponibile la sua soluzione di telemedicina in tutto il Paese. Il lancio avviene attraverso la partnership con Multimed, azienda leader nella distribuzione e commercializzazione di dispositivi medici, strumenti e apparecchiature chirurgiche, robotica e dispositivi di sicurezza, che introdurrà TytoCare in esclusiva nel mercato sanitario pubblico italiano. Il sistema sanitario italiano ha manifestato un incredibile interesse per la piattaforma di telemedicina di TytoCare come soluzione per aiutare a combattere la rapida diffusione del COVID-19 che sta affliggendo il paese, lavorando duramente per implementare soluzioni di salute digitale che aiutassero a prevenire un possibile collasso del sistema. TytoCare è l'unica soluzione di telemedicina all-in-one che consente ai medici di connettersi a distanza con i pazienti per esami clinici di qualità. Il dispositivo portatile consente agli utenti di eseguire esami clinici completi di cuore, pelle, orecchie, gola, addome, polmoni, oltre al rilevamento della temperatura corporea, parametri fondamentali per il monitoraggio del COVID-19. La soluzione replica a tutti gli effetti una visita in presenza da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, per situazioni di assistenza primaria e cronica ed aiuta ad arginare la diffusione del virus fornendo assistenza a distanza sia ai pazienti in quarantena negli ospedali che a quelli isolati a casa. Ciò consente ai medici di acquisire i parametri vitali di cui hanno bisogno per monitorare e curare i pazienti senza la necessità della loro presenza fisica. TytoCare e Multimed svilupperanno congiuntamente il mercato italiano e forniranno agli Enti interessati i dispositivi, dotando della telemedicina ospedali, strutture di assistenza agli anziani, medici indipendenti, farmacie e per il monitoraggio dei pazienti a domicilio. La partnership con TytoCare ha già ottenuto in Italia ottimi risultati con l'ASL di Vercelli, dove i medici hanno monitorato e curato pazienti anziani e pediatrici COVID-19 ed effettuato visite di telemedicina polmonare, cardiologica e dermatologica. L'implementazione ha mostrato la capacità di TytoCare di rendere possibili una vasta gamma di televisite e di ridurre la pressione su strutture ospedaliere e medici sovraccarichi, arginando al contempo in modo cruciale la diffusione del COVID-19. Oltre alle sperimentazioni attive in tutto il paese, i rinomati ospedali Gemelli e Bambino Gesù hanno iniziato a valutare la soluzione di telemedicina TytoCare per una potenziale integrazione e sono in corso ulteriori progetti pilota.

"Le autorità sanitarie italiane e i professionisti hanno adottato con entusiasmo la telemedicina dall'inizio della pandemia ", ha affermato Dedi Gilad, CEO e co-fondatore di TytoCare. "La partnership con Multimed ci consentirà di realizzare l'obbiettivo di offrire assistenza remota accessibile e di alta qualità in tutta Italia, fondamentale sia durante la pandemia che successivamente. Grazie al numero crescente di sistemi sanitari in tutta Europa che stanno acquisendo il sistema di telemedicina TytoCare, possiamo affermare di promuovere un ecosistema sanitario produttivo per pazienti, medici e compagnie assicurative, fornendo la migliore assistenza virtuale comodamente da casa, facendo risparmiare tempo agli operatori sanitari e riducendo i costi per assistere il paziente. "

"Siamo orgogliosi di collaborare con TytoCare per far conoscere questa proposta di telemedicina in tutta Italia. TytoCare è un'innovazione unica che consente alla popolazione italiana l'accesso a cure in sicurezza e di qualità ", ha affermato Maurizio Cordara Antona, Presidente di Multimed. "In qualità di distributori esclusivi di TytoCare in Italia, siamo totalmente coinvolti nel promuovere una nuova concezione di assistenza sanitaria al Paese e al suo sviluppo futuro".

About TytoCare

TytoCare è un'azienda di telemedicina che utilizza l'intelligenza artificiale per trasformare l'assistenza sanitaria di base, mettendo la salute nelle mani dei pazienti. TytoCare collega in modo semplice ed efficace i pazienti ai medici, assicurando le migliori televisite e il miglior supporto alle diagnosi a distanza. La sua soluzione è progettata per consentire un esame medico completo da qualsiasi luogo ed è costituita da un dispositivo portatile all-in-one che rileva parametri di cuore, polmoni, pelle, orecchie, gola, addome e temperatura corporea; una piattaforma completa di telemedicina per condividere i dati degli esami, condurre televisite e telemonitoraggio in diretta o in differita; un repository di dati basato su cloud con la possibilità di generare reportistica dedicata; una tecnologia guidata e algoritmi che permettono al dispositivo di riconoscere in automatico la correttezza delle rilevazioni per garantire accuratezza e facilità d'uso per i pazienti e per gli operatori sanitari. Co-fondata da Dedi Gilad e Ofer Tzadik nel 2012, TytoCare dispone di autorizzazioni FDA e CE e ha collaborato con oltre 100 sistemi sanitari di primaria importanza, diventando un partner strategico per gli Stati Uniti, l'Europa, l'Asia e Israele. Per guardare un video dimostrativo, cliccare qui.

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.tytocare.com/ .

