Sermetra Net Service: Arriva la App inclusiva per i Quiz Patente

(Adnkronos) - Roma, 26 aprile 2021- Si chiama Quiz Patente La Nuova Guida 2021, è la App realizzata da Sermetra Net Service pensata per tutti gli allievi che devono cimentarsi nelle esercitazioni con i Quiz Ministeriali Ufficiali e preparare l'esame per la patente di guida.

“Tutti” gli allievi, nessuno escluso, grazie all'importante novità rilasciata con l'ultimo aggiornamento. Da oggi, anche gli allievi che hanno diagnosi di dislessia o difficoltà di lettura meno acclarate, possono cimentarsi con i Quiz per la patente grazie alla App Quiz Patente La Nuova Guida 2021 e due importanti funzioni: l'utilizzo di un font specificatamente studiato per questo disagio e le tracce audio delle proposizioni ministeriali.

Il font si chiama EasyReading ed è prodotto dall'omonima società. Consente di prevenire lo scambio percettivo tra lettere simili, calibrando gli spazi e dando maggior respiro alla lettura. Il font EasyReading ha ricevuto parere positivo dall'Associazione Italiana Dislessia (AID).

Le tracce audio sono invece presenti nelle 3 lingue ufficiali dell'esame, italiano, francese e tedesco. In caso di difficoltà a leggere, l'allievo può quindi ascoltare la proposizione oggetto d'esame.

Le stesse opzioni sono presenti anche nel sito web QuizPatenteApp.com, versione desktop dove è possibile esercitarsi ai quiz con le stesse credenziali della App.

Da oggi, dunque, la preparazione all'esame è davvero per tutti e l'unico ostacolo sarà la preparazione alle materie d'esame. Ostacolo che la App Quiz Patente La Nuova Guida 2021 cerca di agevolare, grazie ad una serie di strumenti che garantiscono all'allievo di esercitarsi, divertendosi.

La homepage della App ha un'interfaccia a ‘'stories'' e una modalità di interazione a scrolling infinito, in linea con i principali social network. L'allievo può così esercitarsi con una serie di Quiz all'Infinito e delle Card Dinamiche che non si esauriscono mai. Sono presenti molti giochi con finalità formative, come la possibilità di indovinare il tipo di segnale, il gioco dei 4 segnali (uno solo è quello giusto) o le funzioni per ripassare solo gli errori o cimentarsi con la simulazione d'esame.

A completare la formazione alla patente, c'è tutto un compendio di pillole di teoria, commenti dettagliati alle singole proposizioni d'esame, video ad alta risoluzione che illustrano le situazioni stradali e aiutano nella comprensione di quiz e argomenti particolarmente complessi.

Per le difficoltà “insuperabili”, l'allievo può agganciare la App ad una delle autoscuole del network La Nuova Guida / Sermetra Net Service, ottenendo così l'aiuto di un istruttore in carne e ossa. La stessa persona che lo aiuterà nelle esercitazioni pratiche di guida.

La App Quiz Patente La Nuova Guida 2021 è divertente e formativa, sono oltre 8 milioni di allievi che hanno conseguito la patente esercitandosi con la App targata La Nuova Guida / Sermetra Net Service. Disponibile negli store Android ed Apple, la App è gratuita e viene costantemente arricchita con nuove funzioni e contenuti, garantendo sempre una formazione di qualità superiore.

La rivoluzione digitale di Sermetra Net Service coinvolge anche le autoscuole con la piattaforma ‘La Nuova Guida', un software in cloud che permette alle autoscuole di gestire le pratiche-patente ed effettuare una didattica in aula estremamente coinvolgente.

