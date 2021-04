26 aprile 2021 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Per il Superbonus al 110 per cento sono previsti, tra Pnrr e Fondo complementare, oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate dal precedente governo. Non c'è alcun taglio". Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera.