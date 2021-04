Oclean X Pro Elite esaurito in tutto il mondo; continuano ad arrivare richieste di acquisto

26 aprile 2021 a

- SHENZHEN, Cina, 26 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Oclean ha recentemente lanciato il suo ultimo modello di spazzolino elettrico super smart X Pro Elite su eBay e AliExpress in Germania, Russia, Polonia, Francia, Italia, Spagna, Corea del Sud e Slovacchia. Durante la promozione di lancio dal 29 marzo al 20 aprile, AliExpress ed eBay hanno ricevuto ordini record. Oclean X Pro Elite è ora esaurito su eBay e disponibile solo per il pre-ordine. https://bit.ly/3dQwIAW La promozione di lancio si è dimostrata un enorme successo con migliaia di dispositivi esauriti in soli 7 giorni.

Oclean X Pro Elite ha attirato grande attenzione sul web dal suo lancio sul mercato. Su Facebook, Twitter e Instagram si leggono commenti di grande apprezzamento per questa tecnologia all'avanguardia, per le sue prestazioni di pulizia, la scarsa rumorosità, la sua estetica di grande effetto, ecc. Oclean X Pro Elite ha ottenuto il riconoscimento di dentisti professionisti, le raccomandazioni di influencer tecnologici e l'apprezzamento dei consumatori.

Oclean integra tecnologie avanzate tra cui il motore senza spazzole maglev, la riduzione del rumore e il rilevamento delle zone cieche. Lavorando sotto i 45 dB, è il primo spazzolino elettrico ad aver vinto il Quiet Mark (premio silenziosità) della Noise Abatement Society. È dotato di un innovativo sistema di pulizia per una maggiore efficienza. Molti utenti raccontano di avere "denti decisamente più puliti" dopo un certo periodo di utilizzo. La tecnologia di ricarica wireless a induzione consente una carica rapida in 3,5 ore per una durata della batteria di 35 giorni. A differenza di altri spazzolini elettrici, con Oclean X Pro Elite gli utenti non devono controllare costantemente il proprio telefono per rilevare le zone cieche. Al contrario, il sistema effettua un rilevamento delle zone cieche in tempo reale e in generale per aiutare gli utenti a spazzolare i denti in modo ottimale. Dotato di touch screen, di piani di spazzolatura personalizzati e spazzole in silicone per la lingua, il prodotto è in vendita a un prezzo sorprendentemente basso.

Oclean è sempre stato molto apprezzato dai clienti per le sue eccellenti prestazioni. Il rapido esaurimento delle scorte di Oclean X Pro Elite è senza dubbio un'ulteriore prova di ciò.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1496121/image1.jpg