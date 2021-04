Milano: controlli della polfer nel weekend, 3 ricercati arrestati

26 aprile 2021 a

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Tre persone ricercate ed arrestate a Milano. E' il bilancio di una serie di controlli effettuati dalla polizia ferroviaria nel corso dello scorso weekend. La prima operazione, sabato scorso: un cittadino rumeno di 24 anni, ricercato con mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene, è stato individuato dagli agenti a bordo di un treno, in prossimità della stazione di Sesto San Giovanni. Sottoposto a controllo, l'uomo è risultato ricercato per furto dalle autorità romene che ne hanno disposto l'arresto preventivo della durata di 30 giorni. Per lui sono scattate le manette.

Domenica 25 aprile invece, è toccato a un pluripregiudicato di 35 anni, di nazionalità nigeriana, destinatario di un provvedimento di carcerazione. Gli agenti in servizio alla stazione di Milano Centrale hanno notato l'uomo e lo hanno sottoposto a un controllo dal quale è emerso un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Reggio Emilia, dovendo scontare una pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione per il reato di evasione.

Sempre domenica, alla stazione di Milano Porta Garibaldi, è stata arrestata una cittadina rumena di 27 anni, pluripregiudicata, destinataria di un provvedimento di carcerazione per furto aggravato in concorso. La donna è stata individuata durante un controllo ai treni internazionali provenienti dalla Francia. Gli agenti hanno scoperto che su di lei pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Firenze, dovendo scontare una pena di 7 mesi e 28 giorni di reclusione. Anche per lei sono scattate le manette.