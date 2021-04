Medicina: è morto Brunello Ghelarducci, luminare della fisiologia

26 aprile 2021 a

Pisa, 26 apr. - (Adnkronos) - Il docente universitario Brunello Ghelarducci, professore di Fisiologia dell'Università di Pisa per circa quattro decenni, luminare di fama internazionale, è morto all'età di 79 anni. I funerali si sono svolti oggi nella cappellina della Misericordia al cimitero di via Pietrasantina a Pisa.

Il professor Ghelarducci, nato a Viareggio nel 1942, si era laureato in Medicina e Chirurgia a Pisa come allievo del Collegio medico della Scuola Normale Superiore e aveva conseguito la specializzazione in Neurologia e il diploma di perfezionamento alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa.

A partire dal 1969 il professor Ghelarducci ha lavorato presso l'Istituto di Fisiologia nel laboratorio del professor Giuseppe Moruzzi, collaborando con il professor Ottavio Pompeiano in studi sulla fisiologia del sonno e del controllo motorio. Dal 1971 Ghelarducci ha sviluppato ricerche sugli effetti della stimolazione dei recettori labirintici maculari sull'attività dei neuroni cerebellari in collaborazione con Pompeiano e Spyer (Università di Birmingham).