Calcio: Serie A, è ufficiale, recupero Lazio-Torino il 18 maggio

26 aprile 2021 a

Milano, 26 apr. - (Adnkronos) - Adesso è ufficiale: il match Lazio-Torino, valido per la 25/a giornata di Serie A, sarà recuperato martedì 18 maggio alle ore 20.30. Lo annuncia la Lega Serie A in una nota: "In ottemperanza alla decisione della Prima Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale depositata il 30 marzo 2021 e vista la delibera assunta dal Consiglio di Lega il 24 aprile 2011, si comunica che la gara di campionato di Serie A Lazio-Torino, valevole per la sesta giornata di ritorno e programmata per martedì 2 marzo 2021, sarà recuperata martedì 18 maggio alle ore 20.30".