Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Cosa succede dopo Draghi? Dobbiamo far sì che questa esperienza di governo non sia una parentesi ma che, metodi e risultati, siano trasferiti nella legislatura prossima". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo all'iniziativa 'L'interesse nazionale in una prospettiva europea. Il futuro dell'Europa e il ruolo dell'Italia'.

E per riuscirsi "dobbiamo far sì che le forze politiche che sostengono il governo Draghi, si prendano un 'bollino blu' per la vita, se le forze politiche che partecipano a questo governo facessero una cosa del genere sarebbe un risultato straordinario, saremmo in grado di dire all'Europa che l'Italia è salva non solo se al governo ci sono forze tradizionalmente europeiste. Il mio auspicio è che questa esperienza di governo trasformi in partiti europeisti, partiti che non lo erano all'inizio di questa legislatura. Mi riferisco a M5S e Lega. Mi auguro che questo percorso vada avanti e sia di successo". l