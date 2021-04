Arte: Basquiat, monumentale teschio in vendita con stima record di 50 milioni di dollari (3)

26 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Le raffigurazioni dei "teschi" su larga scala rimangono le opere più ambite di Basquiat all'asta. Ad oggi due opere di Basquiat sono state vendute al di sopra dei 50 milioni di dollari, tra cui "Untitled" del 1982, venduta da Christie's New York nel maggio 2016 per 57,3 milioni di dollari.

"In This Case" sarà in mostra da Christie's a Hong Kong il 28 aprile prima di tornare a New York per una mostra al Rockefeller Center. L'11 maggio l'asta in live streaming della prima vendita serale di Christie's dedicata all'arte del XXI secolo creerà "un momento storico che definirà il futuro del collezionismo", assicura la casa daste.