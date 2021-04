Arte: all'asta a New York un Van Gogh del periodo di Arles

26 aprile 2021 a

a

a

New York, 26 apr. - (Adnkronos) - Va all'asta un celebre dipinto di Vincent Van Gogh, dal titolo "Le pont de Trinquetaille", un olio su tela di 65 x 81 cm, che l'artista olandese dipinse nel giugno 1888, durante il suo soggiorno ad Arles, in Provenza, nel sud della Francia. Sarà offerto da Christie's a New York il prossimo 13 maggio con una stima di 25 - 35 milioni di dollari.

È uno dei pochi paesaggi del periodo di Arles e offre una scena di strada che mostra il ponte Trinquetaille reso utilizzando la pennellata espressiva e la tavolozza di colori caldi del pittore.

Dopo la morte dell'artista, l'opera passò nelle mani della vedova del fratello di Van Gogh, Theo. Il dipinto è passato l'ultima volta in asta da Christie's a New York nel novembre 2004, quando "Le pont de Trinquetaille" è stato venduto per 11,2 milioni, al di sotto della stima. Prima di allora era stato venduto smpre da Christie's per 15,4 milioni di dollari nel novembre 1999. Il quadro è stato esposto l'ultima volta nel 2016 al Munch Museum di Oslo, in una mostra incentrata su Van Gogh ed Edvard Munch che è stata presentata anche al Van Gogh Museum di Amsterdam.