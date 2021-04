Scuola: Landini, 'portare obbligo a 18 anni e formazione permanente per lavoratori'

25 aprile 2021 a

a

a

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "Credo che bisognerebbe portare l'obbligo scolastico a 18 anni e in più c'è un tema ulteriore: oggi la formazione deve diventare un diritto per tutte le persone che lavorano lungo tutto l'arco lavorativo. C'è da investire molto nella scuola, nell'istruzione pubblica e nel diritto nella formazione permanente per tutti i cittadini". Lo afferma Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, ospite della trasmissione radio 'Il caffé della domenica'.

"La conoscenza oggi è decisiva, le disuguaglianze aumentano perché i livelli di apprendimento non sono garantiti per tutti. Oggi sapere o non sapere le cose, essere in grado di poter usare le tecnologie digitali, è l'elemento che fa la differenza e quindi l'investimento sull'istruzione io credo sia strategico", conclude Landini.