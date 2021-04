Recovery: bozza, laurea varrà come esame di Stato

23 aprile 2021 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Spunta anche la "riforma delle lauree abilitanti" nel Recovery Plan made in Italy, secondo l'ultima bozza circolata in queste ore, alla vigilia del Consiglio dei ministri chiamato a fare il punto sul testo prima del passaggio in Parlamento. "La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni - si legge - rendendo l'esame di laurea coincidente con l'esame di stato, con ciò rendendo semplificando e velocizzando l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati".