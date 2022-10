Isola dei Famosi, Selvaggia Roma non ci sarà

24 marzo 2021 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Selvaggia Roma non sarà all'Isola dei famosi. Anzi, presto la vedremo in un film. A smentire le indiscrezioni di questi giorni sull'influencer divenuta un volto noto della tv per la sua partecipazione al Grande fratello vip è Lele Mora, che all'Adnkronos spiega che l'ex gieffina "ha già un contratto firmato per un film molto importante".

"Con il suo manager Giulio Borgognoni, che le cura l'immagine, ringraziamo chi ha speso delle parole per Selvaggia Roma, ma siamo proiettati in un futuro differente, non esclusivamente televisivo - spiega Lele Mora - In questo momento la facciamo studiare con dei grandi maestri, la stiamo preparando come facciamo sempre quando abbiamo un artista da lanciare. La volevano sull'Isola, è vero, ma noi non siamo dell'idea: Selvaggia è una ragazza che ha fatto molto bene, anche al Grande fratello, ha delle grandi doti, ha delle qualità, e per questo deve prepararsi bene”.

"Le indiscrezioni uscite, quindi, non hanno concretezza - continua Giulio Borgognoni - Siamo in molti ad essere convinti che Selvaggia abbia le carte in regola per 'fare di più' e i risultati che sta ottenendo ci danno ragione oltre a confermare che i reality possono essere un importante trampolino di lancio a patto però di studiare e dare spessore all'immagine che ci si è riusciti a costruire”.