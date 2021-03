Covid: Boldrini, 'brevetti non ostacolino accesso a vaccini'

10 marzo 2021 a

a

a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Domani a Ginevra si terrà la riunione dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) in cui sarà discussa la proposta di India e Sud Africa di una moratoria temporanea dei brevetti sui vaccini e sui farmaci anti Covid-19. Su questo tema ho presentato oggi un'interrogazione parlamentare perché i diritti di proprietà intellettuale non devono essere d'ostacolo all'accessibilità del vaccino”. Lo afferma la deputata del Pd Laura Boldrini.

Nell'interrogazione, rivolta al presidente del Consiglio e al ministro dello Sviluppo economico, è spiegato che “è necessario che le aziende titolari dei brevetti si impegnino a consentire la produzione anche fuori dai propri stabilimenti” attraverso “licenze obbligatorie che, per mezzo di deroghe temporanee in base agli Accordi Trips (accordi sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale), consentono di sospendere un brevetto in caso di emergenze di sanità pubblica”.

Nell'interrogazione, la deputata Dem chiede al governo “come intenda agire in ambito Ue, Omc e G20, affinché l'Omc deroghi al regime ordinario dell'Accordo Trips sui brevetti per garantire l'accesso gratuito e universale ai vaccini necessari a fermare la pandemia”, come richiesto nella risoluzione approvata, a dicembre, dalla Camera.