Musica: esce ‘Zitti e Buoni', l'inedito dei Måneskin in gara al Festival di Sanremo

03 marzo 2021 a

a

a

Sanremo, 3 mar. (Adnkronos) - Esce oggi insieme al videoclip ‘Zitti e Buoni', l'inedito dei Måneskin, in gara nella categoria ‘Campioni' alla 71ma edizione del Festival di Sanremo. Scritto e composto interamente dalla band, ‘Zitti e Buoni', con sonorità crude e distorte, porta all'Ariston il graffio rock che caratterizza l'attitudine dei Måneskin, per la prima volta a Sanremo. Un brano carico che ha la dimensione live nel suo dna, quella di cui gli artisti si sono nutriti attraversando l'Italia e l'Europa nel primo lungo tour di oltre 70 date sold out.

‘Zitti e buoni' è un pezzo che parla principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica, una sfida contro i pregiudizi, tema centrale nelle produzioni del gruppo. Il videoclip, diretto da Simone Peluso, vede Damiano, Victoria, Thomas e Ethan alternarsi sulla scena interpretando con un'energia vigorosa il brano, tutto girato in un set minimal dove a risaltare è la musica attraverso la performance di ogni membro della band.

Al Festival durante la terza serata proporranno come canzone d'autore ‘Amandoti', brano dei Cccp amatissimo dai Måneskin, insieme a Manuel Agnelli, cantautore, musicista, produttore discografico, autore, conosciuto soprattutto come fondatore e frontman degli Afterhours la più importante rock band italiana degli ultimi decenni, da lui fondata nel 1985.