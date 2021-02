Governo: domani pre-Consiglio, all'odg Dl su riordino attribuzioni ministeri

23 febbraio 2021 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Il ministero della Transizione ecologica, ma anche il dicastero del Turismo. Domani si terrà un preconsiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm, e all'ordine del giorno figura anche il dl "recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri (Presidenza - Transizione ecologica - Beni culturali -Turismo - Infrastrutture e Trasporti - Sviluppo economico - Innovazione tecnologica e transizione digitale). All'ordine del giorno, ci sono inoltre cinque decreti legislativi tutti inerenti la riforma dello sport e degli enti sportivi e infine un dlgs sugli obblighi Iva in merito alle vendite a distanza di beni, in recepimento di una direttiva Ue del 2017.