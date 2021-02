Covid: Bellanova, 'rafforzare sanità dovere a cui nessuno può sottrarsi'

20 febbraio 2021 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "È trascorso esattamente un anno da quando fu identificato il primo paziente italiano positivo, e proprio oggi il Parlamento ha scelto di celebrare la Giornata nazionale dedicata al personale sanitario". Lo scrive Teresa Bellanova su Fb.

"Donne e uomini che in questi mesi, giorno dopo giorno, non si sono mai arresi, lavorando senza sosta con l'unico obiettivo di salvare la vita di migliaia dei nostri concittadini. E tanti, troppi di loro hanno pagato con la loro vita. Solo i medici che nell'ultimo anno sono rimasti vittima del virus sono 326. Ricordare il loro sacrificio, con l'impegno costante a tutelare e rafforzare quanto più possibile il nostro sistema sanitario, proteggendo e valorizzando tutti coloro che in esso sono coinvolti, è un dovere a cui nessuno di noi può sottrarsi".