17 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - La sindaca Virginia Raggi si è recata questa mattina in Procura a Roma dove ha incontrato il procuratore Michele Prestipino per oltre un'ora. “Come sapete approveremo tra poco il bilancio Ama, abbiamo trovato cose interessanti e ne abbiamo parlato in Procura”, ha detto la sindaca lasciando piazzale Clodio.