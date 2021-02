Scrittori: nuovo museo dedicato ad Andersen nella sua città natale, aprirà in estate

06 febbraio 2021 a

a

a

Copenhagen, 6 feb. - (Adnkronos) - Aprirà nella prossima estate in Danimarca il nuovo museo dedicato alla vita e all'opera dello scrittore Hans Christian Andersen (1805-1875), leggendario autore di tante celeberrime favole, da "La sirenetta" a "Il brutto anatroccolo". E' stato realizzato ad Odense, città natale del maestro danese delle fiabe grazie a una donazione di 33 milioni di dollari da parte della A. P. Moller Foundation e del gruppo petrolifero A. P. Moller-Maersk. L'annuncio è stato dato dal Municipio di Odense, che nel 2016 ha dato il via libera al progetto per costruire il nuovo museo.

Ideato dallo studio dell'architetto giapponese Kengo Kuma, artefice anche del nuovo stadio olimpico di Tokyo, i lavori per il museo dedicato a Andersen sono arrivati quasi a conclusione. Si estende su una superficie di 5.600 metri quadrati, due terzi circa dei quali sotto il livello del suolo. Il nuovo museo integra nel suo edificio materiali di strutture già esistenti e propone un itinerario "magico" nella vita di Andersen, ricostruendo in modo "fiabesco" l'universo narrativo dell'autore di "La regina delle nevi" e "La piccola fiammiferaia".

All'interno del museo strette colonne in legno ricordano i tronchi degli alberi suggerendo l'idea di una foresta, in dialogo con l'ambiente naturale esterno visibile attraverso le vetrate, e che rievoca i luoghi magici e misteriosi che hanno ispirato Andersen. Il nuovo museo sorge vicino alla casa dove Andersen trascorse l'infanzia, in una zona della città che è stata recentemente sottoposta a riqualificazione urbana per ridurre il traffico automobilistico e rivitalizzare il centro storico.