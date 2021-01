Recovery: Conte continua incontri, dopo Confindustria commercio e artigiani

25 gennaio 2021 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Fitta agenda d'incontri per il premier Giuseppe Conte sul REcovery plan. Dopo aver iniziato la mattinata in videocollegamento con Confindustria, il presidente del Consiglio ha visto Confapi, ora Unimprese e Confimi industria, subito dopo alle 13, vedrà Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Casartigiani. Chiuderà la girandola di incontri sul Next Generation Eu alle 17, con il Forum terzo settore.