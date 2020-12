Variante inglese covid, primi casi in Francia e Spagna

26 dicembre 2020 a

a

a

Parigi, 26 dic. (Adnkronos) - Primi casi della variante britannica del Coronavirus sono stati registrati in Francia e Spagna. La presenza del ceppo in Francia è stata confermata a Tours, in un cittadino francese residente nel Regno Unito. L'uomo - hanno reso noto le autorità sanitarie - è asintomatico ed è stato messo in isolamento nella sua abitazione.

Le autorità di Madrid hanno annunciato di aver riscontrato la presenza di almeno 4 casi sul territorio della regione.

Due nuovi casi di variante britannica del Coronavirus sono stati invece identificati in Giappone: si tratta di un pilota che è stato nel Regno Unito e di un suo famigliare. A riferirne è stata l'emittente NHK, precisando che i due pazienti sono stati ricoverati a Tokio. I primi casi di variante britannica erano stati identificati ieri nel paese.