Governo: Scalfarotto, 'se non è all'altezza di questa fase storica passi la mano'**

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Il tema è che siamo in una fase storica per il Paese. Se il governo si dimostra all'altezza, se è in grado, se ingrana una marcia diversa, bene. Se non ci riesce si passa la mano a un altro governo". Lo dice Ivan Scalfarotto, deputato di Italia viva e sottosegretario agli Esteri.

"Abbiamo un evento, la pandemia, che finirà sui libri di storia. Che però, come diceva Churchill, è una opportunità grazie ai fondi europei che consentono di ridisegnare il profilo del Paese. Dobbiamo uscirne in modo nuovo -spiega Scalfarotto all'Adnkronos-. E' una enorme responsabilità che il governo ha, per il Paese, visto che si tratta anche di debito. Responsabilità che richiede un assetto strategico, una visione, non tattiche".

L'esponente di Italia viva sottolinea: "Noi abbiamo chiesto in modo chiaro, Renzi ha mandato una lettera a Conte, di passare dal giorno per giorno a un profilo strategico, di visione, che immagini un Paese diverso. Ora aspettiamo le risposte di Conte".