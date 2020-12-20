Libia: pescherecci in acque territoriali, alle dieci l'arrivo a Mazara del Vallo

Mazara del Vallo (Trapani), 20 dic. (Adnkronos) - Arriveranno, come previsto, alle ore 10, nonostante la forte pioggia che dall'alba di oggi cade sulla zona, i due pescherecci 'Antartide' e 'Medinea', al porto di Mazara del Vallo (Trapani). Le imbarcazioni con i 18 pescatori a bordo sono già in acque territoriali. Al porto nuovo è già tutto pronto con i gazebo montati dalla Capitaneria di porto. Potranno entrare solo gli accreditati e i parenti più stretti dei pescatori.