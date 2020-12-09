Iv: Paita, 'da Gruber triste spettacolo contro Boschi'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Che triste spettacolo dalla Gruber vedere Maria Elena Boschi provocata in ogni modo con assurde polemiche sulla sua vita privata. La sua reazione? Stile, educazione, competenza e serenità. Ne esce vincente. La migliore risposta possibile quando una donna usa simili polemiche su un’altra donna". Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito della puntata di Ieri di Otto e mezzo.
Adnkronos
Commenti
I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.