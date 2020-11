Dl ristori: bozza quater, stop responsabilità penale per chi autorizza aiuti Stato**

28 novembre 2020 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - I soggetti che concedono o erogano gli aiuti di Stato non dovranno rispondere di eventuali errori di trasmissione delle informazioni al Registro nazionale per gli aiuti di Stato, grazie alla sospensione della norma sulla ''responsabilità patrimoniale''. Lo prevede una bozza del decreto legge ristori quater.

La crisi economica, si spiega nel testo, ha portato all'introduzione di ''misure eccezionali e transitorie'' per sostenere le attività in difficoltà, attraverso gli aiuti di Stato. Il congelamento della norma viene applicato ''in considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti'' e ''tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi''. La sospensione della responsabilità patrimoniale ha un effetto retroattivo (dal primo gennaio 2020) e durerà fino al 31 dicembre 2022.