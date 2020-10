“Stay positive & connected”: il nuovo format di Target Motivation per gli eventi di chiusura dell'anno e di kick off del 2021.

12 ottobre 2020 a

(Venezia 12 ottobre 2020) - Dopo 4 eventi virtuali di portata nazionale e internazionale realizzati solo nel mese di settembre, l'agenzia pensa a come dare nuova coesione e forza ai team di lavoro in vista del 2021.

Venezia, lunedì 12 ottobre 2020 - Un momento per stare insieme e sorridere, per ritrovare l'energia e tenere alto il morale del Team: i meeting di fine anno nel 2020, con tutte le novità che ha comportato, rivestono ancora più importanza del solito. Per questo

Ad oggi, si stima che 2 aziende su 3 siano ancora in smart working. Target Motivation, ascoltate le esigenze e i feedback dei propri clienti storici, si è domandata: come si può creare senso di appartenenza in un team in cui le interazioni sono diventate principalmente digitali, almeno fino a questo momento? Come si possono tenere alte la motivazione e l'engagement delle persone, creando momenti di accelerazione di interazione?

La risposta è stata l'ideazione di “Stay Positive & Connected”, un format progettato per gli eventi di chiusura 2020 e di kick off per il 2021, con l'obiettivo di dare nuova motivazione e aggregare le squadre di lavoro, per prepararsi alle nuove sfide. Il format è pensato sia per i meeting tradizionali, sia per quelli digitali, per rispondere alle esigenze di tutti i clienti.

La versione digitale del format è stata creata grazie alla innovativa piattaforma sviluppata da Target Motivation, Engage 3D, con cui l'agenzia ha già realizzato quattro eventi virtuali solo nel mese di settembre, collegando fino a 800 persone da tutto il mondo. Altri progetti sono in arrivo da qui alla fine dell'anno, anche grazie al format Stay Positive & Connected, che supporterà importanti clienti italiani e internazionali, mettendo in contatto le varie sedi estere, attualmente difficili da coinvolgere con un evento residenziale.

Il punto di partenza per l'ideazione del format è stata l'idea che creare un evento digitale riuscito non significhi meramente trasportare i momenti fisici tradizionali all'interno di spazi virtuali. Per fare la differenza, ma questa è sempre la regola per gli organizzatori di eventi esperti come quelli che compongono il team di Target Motivation, bisogna trasformare il meeting o la convention in un'esperienza memorabile.

Per fare ciò, Target Motivation si prende cura dei più piccoli dettagli dell'organizzazione, accompagnando il cliente durante tutta la durata dell'evento. Prima del meeting, per esempio, l'agenzia si occupa della fase di teasing inviando gli inviti, prevedendo dei countdown in cui l'ospite ha piccoli assaggi di quanto vivrà e recapitando a domicilio dei gadget da utilizzare durante l'evento, come delle cuffie brandizzate.

Quando l'evento inizia, ogni collaboratore si può collegare dai propri device, accedendo a uno spazio virtuale 3D, immersivo e intuitivo, progettato per l'occasione. Il meeting o la convention si trasformano in un'esperienza da ricordare grazie a momenti di team building ideati secondo il principio della gamification. In Engage 3D, la piattaforma di Target Motivation, le possibilità di creare momenti ludici sono infinite e del resto l'agenzia lavora sempre creando proposte su misura e personalizzate per le specifiche richieste dei clienti.

Le attività di team building vanno dall'Escape Room, in cui i partecipanti, suddivisi in squadre, devono superare una serie di sfide per individuare i codici per passare al livello superiore, fino alla Caccia al Tesoro, con gli indizi da trovare, passando per i Quiz, per esempio a tema cinematografico-musicale, con citazioni di film o canzoni da indovinare. O, ancora, c'è il Virtual Choir, in cui a ogni partecipante viene assegnata una piccola parte di un brano da registrare, da unire poi alle clip degli altri per ottenere una traccia unica, che resterà un ricordo singolare dell'evento. Anche il tradizionale photo boot può diventare un elemento di intrattenimento all'interno di un meeting virtuale: i partecipanti, per esempio, possono scattare una foto dal proprio device e inserirla in un puzzle ricevuto in precedenza.

Per quanto riguarda la formula residenziale, invece, Target Motivation garantisce un evento a effetto wow, mantenendo il distanziamento sociale e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, naturalmente facendo attenzione alle indicazioni contenute nel nuovo Dpcm e agli sviluppi della situazione. Ci riesce grazie alla scelta delle location più adatte, alla progettazione attenta degli spazi e alla gestione dei flussi degli invitati e alla giusta dose di spettacolarizzazione. Seppure nel rispetto delle nuove policy di sicurezza, infatti, Target Motivation non rinuncia al momento della cena, all'intrattenimento e alle attività di team building. Engage 3D, inoltre, può essere utilizzata anche per potenziare l'evento fisico, creando un evento con contenuti fruibili anche da remoto, in qualsiasi momento.

Comprendendo il periodo di incertezza che molte aziende si trovano ancora ad affrontare, inoltre, Target Motivation viene incontro ai clienti mettendo il proprio team a disposizione per attività di scouting. Potendo contare su un cashflow consistente e su accordi con banche e assicurazioni, l'agenzia offre agevolazioni per quanto riguarda il pagamento, che può essere dilazionato in più date.

