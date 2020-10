Milano: rapinano 14enne mentre torna da scuola, arrestati due coetanei

03 ottobre 2020 a

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Due ragazzi di 15 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia di Milano dopo che un 14enne, rapinato al ritorno da scuola, ha deciso di chiamare subito la questura, raccontando l'accaduto. La rapina è avvenuta ieri, intorno alle 13.20, in via Spadolini: il ragazzino è stato avvicinato da cinque coetanei, che lo hanno spintonato e minacciato con un coltello per prendergli portafogli e cellulare. Gli agenti del commissariato Porta Ticinese, avvertiti, lo raggiungono sul posto e in base alla descrizione fatta dal giovane, trovano due dei piccoli rapinatori, in vie poco distanti. Il 14enne li riconosce: sono un 16enne, cittadino americano, e un 15enne egiziano. Altri amici della vittima, tra l'altro, avrebbero subito le stesse rapine, con le stesse modalità, nei giorni scorsi. I due, arrestati per rapina aggravata, sono stati portati al carcere minorile di Torino. La polizia sta facendo accertamenti per trovare gli altri componenti della possibile 'baby gang'.