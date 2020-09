Ue: Di Maio, 'Recovery Fund non è Cencelli tra ministeri ma visione Paese'

29 settembre 2020 a

a

a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il Recovery Fund è un importante obiettivo raggiunto da questo governo. Io penso tre cose: che è un'occasione da non perdere, che non può essere trasformato in un Cencelli dove ognuno ideologicamente spinge nella propria direzione e che serve programmazione e una visione di Paese". Lo afferma ad Affaritaliani.it il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Stiamo lavorando in maniera compatta -aggiunge- seguendo questa strada. Inoltre, dobbiamo puntare a investire sui territori, nei Comuni in digitalizzazione, ambiente, infrastrutture e più diritti sociali per giovani, disabili, anziani. Dobbiamo fare anche patti con le grandi aziende, aprire poli tecnologici in Italia, creare posti di lavoro soprattutto al Sud, dare ai nostri figli l'opportunità di formarsi, studiare, crescere e contribuire loro stessi alla digitalizzazione del Paese. Con la rete che possa arrivare ovunque e livellare le divergenze sociali".