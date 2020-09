Serie A: Juventus a caccia della vittoria contro la Roma, esordio soft per Inter e Lazio

25 settembre 2020 a

(Roma, 25 settembre 2020) - Bianconeri (2,00) favoriti da bookies contro i giallorossi (3,71). Inter (1,52) e Lazio (1,66) in discesa

Roma, 25 settembre 2020 – Il primo big match di questo campionato arriva nella seconda giornata di Serie A con lo scontro tra la Roma (3,71) di Fonseca e la Juventus (2,00) di Pirlo. Una partita che potrà regalare forti emozioni grazie al ritorno di mille tifosi allo Stadio Olimpico. I giallorossi sono in cerca di riscatto dopo il caso Diawara, ma godono del supporto di appena il 26% dei tifosi. La Vecchia Signora, sostenuta dal 48% dei supporter è la squadra che in assoluto ha battuto più volte la Roma (82), ma non vince due partite consecutive in trasferta contro i giallorossi dal 2011. Nonostante i capitolini abbiano perso solo in 2 delle ultime 9 partite contro i bianconeri in campionato, per gli analisti di Planetwin365, il match potrebbe concludersi 1-2 (8,52) in favore della Juventus. Candidato numero uno a sbloccare l'incontro è Cristiano Ronaldo (3,75) già apparso a suo agio con il nuovo partner d'attacco Kulusevski (7,00) nel match con la Sampdoria, dove sono andati entrambi in gol. Per la Roma il papabile primo marcatore è Dzeko (6,00) che, dopo il mancato approdo tra le file dei torinesi, vuole la sua personale rivincita.

Nell'anticipo serale di sabato, l'Inter (1,52) fa il suo debutto in campionato contro la Fiorentina (6,30). I neroazzurri hanno perso solo 2 partite casalinghe nello scorso campionato subendo appena 17 gol. La Fiorentina ha vinto, invece, sette trasferte. Gli analisti di Planetwin365 anticipano un risultato esatto 2-0 (8,57) con primo marcatore Lukaku (1,75) per i neroazzurri e Vlahovic (4,50) per i viola.

Nella stessa giornata il Cagliari (5,05) affronterà in casa la Lazio (1,66), entrambe al battesimo in questo campionato. Gli uomini di Inzaghi hanno vinto le ultime 3 trasferte all'apertura, segnando almeno 3 gol (Over 2,5 a 1,57). I bookies anticipano un risultato esatto di 1-3 (13,26) suggerendo Immobile (3,50) come il marcatore che sbloccherà il risultato.

