Iv: Faraone, 'sogno polo riformista da Bonaccini a Carfagna'**

Roma, 25 set. (Adnkronos) - “Sogno un polo che va da Bonaccini e Gori alla Carfagna. Da Calenda a Bentivogli e alla Bonino. Personalità che devono stare dentro una sola forza politica. Una formazione che può contendere il primo posto in Italia al partito sovranista e cioè alla Lega, ma anche ai partiti populisti che in questo momento stanno sempre più emergendo. Mi riferisco al Movimento cinque stelle, ma anche al Pd, che si è molto schiacciato sulla linea pentastellata". Lo dice il presidente del senatori di Italia viva, Davide Faraone, in uno dei passaggi di una lunga intervista rilasciata ad 'Affari italiani'.