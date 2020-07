Ediliamo.com, dal 2013 il sito di riferimento per l'edilizia

21 luglio 2020 a

Prodotti per l'edilizia e per la casa dei top brand con consegna in 48 ore

Ediliamo.com è il negozio digitale di articoli per l'edilizia e per la casa che combina convenienza, professionalità e tutela del cliente. Tre valori alla base di un progetto nato (in veste online) nel 2013 e che ha già raggiunto importanti risultati. Lo confermano i 31.625 clienti soddisfatti e i 130 top brand.

L'offerta è infatti composta da marchi prestigiosi come Mapei, Raimondi,DeWalt, Fila, Flaminia, Kerakoll, Usag, Grohe e Geberit. Migliaia i prodotti in catalogo, di cui 6.000 in pronta consegna, merito di un magazzino di oltre 6 mila metri quadrati.

La proposta è ampia e articolata: va dall'

Dall'abbigliamento per lavoro ai materiali edili, la scelta giusta è Ediliamo.com

A guidare il progetto Ediliamo.com sono l'esperienza maturata in oltre 50 anni nel settore delle rivendite tradizionali, grande passione per il mondo dell'edilizia e un profondo rispetto per il cliente. Sono infatti assicurati pagamenti tracciabili (carta di credito, bonifico bancario, PayPal, contrassegno) e la protezione dei dati per le transazioni effettuate online.

Non solo. Affinché i prodotti arrivino a destinazione in perfette condizioni, per ogni spedizione sono selezionati accuratamente gli imballi. Vengono utilizzati materiali antiurto, bancali e casse di legno.

Chi è alla ricerca di prezzi scontatissimi non dovrebbe lasciarsi scappare la pagina “Promozioni”, che raccoglie decine di articoli con riduzioni anche del 60%. E per rimanere sempre aggiornati sulle novità del settore, ricevere informazioni sulle agevolazioni e sconti esclusivi, basta iscriversi alla newsletter.

Per qualsiasi dubbio sulle modalità di acquisto o per ricevere assistenza nella scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze, il cliente può contare su un eccellente servizio di assistenza. È raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00 via telefono (+39 0835 385255) ed e-mail ([email protected]). Per l'acquisto di grandi quantitativi è previsto un servizio di consulenza tecnica e preventivi personalizzati. Tra qualità e convenienza, scegli entrambe:

