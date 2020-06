Petrolio: Up, a maggio consumi -28,5%, carburanti -35,5%**

17 giugno 2020 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - I consumi petroliferi italiani sono ammontati a 3,6 milioni di tonnellate, in calo del 28,5% (-1.451.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019. Lo rende noto Unione Petrolifera (Up) in un comunicato. I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio), con ben due giorni lavorativi in meno, sono risultati pari a 1,7 milione di tonnellate, di cui 0,4 milioni di benzina e 1,3 milioni di gasolio, con un decremento del 35,5% (-943.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019.