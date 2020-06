Scuola: Zaia, 'ok il via 14 settembre, ma governo si impegni per elezioni il 6'

14 giugno 2020 a

Milano, 14 giu. (Adnkronos) - "Vediamo la bottiglia mezza piena: il 14 settembre per l'apertura delle scuole potrebbe essere una bella idea. Io sottoscrivo la proposta, ma il governo si prenda l'impegno impegno a fare le elezioni il 6". Così il presidente del Veneto Luca Zaia durante la conferenza per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "Non mi risulta che sulla data vi sia l'accordo dei governatori. Se le elezioni si fanno dopo una settimana non è programmazione è confusione".