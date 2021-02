Draghi fa felice Grillo: sul tetto di Palazzo Chigi spunta l'erba, è transizione ecologica

Fosca Bincher 17 febbraio 2021 a

Arriva Mario Draghi al governo ed è già miracolo: su Palazzo Chigi crescono erba, fiori e piantine. Tutte rigorosamente sul tetto, a dimostrare che la transizione ecologica promessa a Beppe Grillo non è solo uno slogan, ma è già una realtà che sarebbe piaciuta tanto a Giuseppe Conte e soprattutto al suo portavoce Rocco Casalino che ci avrebbe costruito sopra un romanzo di esaltazione del pollice verde dell'e premier

Come dimostra il video girato sotto la sede del governo ai bordi del tetto della sede centrale del governo sono improvvisamente cresciute piantine selvatiche probabilmente seminate dal forte vento degli ultimi giorni, che però hanno fatto del nuovo ufficio di Draghi un piccolo parco botanico a cielo aperto. Spunta anche qualche fiorellino selvatico, e chissà che questo non sia pure augurale.

L'arredo naturale ha sfiorato pure qualche tegola del palazzo di Montecitorio che è contiguo e sembra portare un anticipo di primavera nonostante le temperature al momento ancora rigide che si sentono nella capitale. Ma le previsioni meteo indicano termometro in decisa risalita dopo la doppia fiducia che il governo otterrà alle due Camere, ed erba e fiorellini sono destinati a moltiplicarsi nei prossimi giorni. Basta solo che la foresta non cresca troppo in fretta, altrimenti bisognerà mandare lassù qualcuno con tosaerba e falcetto...

