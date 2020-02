Sì, l'hanno capito quasi tutti i naviganti sul sito de Il Tempo e quelli dei vari social che i numeri non tornavano. Anche se nulla del testo qui sotto era davvero falso, era la lettura di quei numeri fornita in un bollettino ufficiale dell'Onu a scriverla sbagliata. I numeri sono corretti, ma non riguardano gli sbarchi. Sono i numeri delle partenze dalle coste di fronte all'Italia, non degli approdi come interpretato dagli organismi internazionali. In realtà a gennaio 2020 in Italia sono sbarcati 1.275 migranti di quei 7.320 partiti e l'anno precedente ne erano sbarcati 202 sui 7.685 partiti dalle coste Mediterranee. Quindi con Luciana Lamorgese sono sestuplicati rispetto all'anno precedente quando a controllare le coste era Matteo Salvini, e senza tenere conto dei 363 lasciati a mollo in acque internazionali con la Open Arms e sbarcati solo dopo le elezioni regionali che non dovevano essere turbate. Stessa cosa per i quattro mesi. Ho lasciato per mezz'ora on line la versione fake che avevo ricevuto e ho la prova che contrariamente a quello che si dice una notizia falsa viene immediatamente pizzicata da chi la legge. In due minuti c'era già una pioggia di giuste proteste. Il web è assai più adulto e professionale di quanto non lo si faccia. E come ripeto sempre, attenti perché quando ancora la rete non esisteva ad essere pieni di fake news erano i giornali tradizionali. E non è che ne siano privi oggi. Scusate l'esperimento, che non pensavo fosse così seguito durante il Festival di Sanremo. Ma era prudente fermare tutto e rimettere a posto la verità. Naturalmente qui sotto lascio intatto il post ingannevole identico a quello che ci era stato trasmesso... E scusate il rapido esperimento

Franco Bechis

Attenti alle fake...

Sbarchi, Luciana Lamorgese

batte a sorpresa Matteo Salvini

Nel primo mese del 2020 sono partiti nel Mediterraneo 7.320 migranti contro i 7.685 del gennaio 2019. Così per la prima volta a sorpresa il nuovo ministro dell'Interno Luciana Lamorgese zitta zitta ha battuto sul suo terreno più celebre il predecessore Matteo Salvini secondo i dati pubblicati da Unhcr, l'apposita organizzazione sui migranti dell'Onu. Un aiutino forse lo ha dato indirettamente Stefano Bonaccini, il neo eletto presidente della Regione Emilia Romagna. Si votava e con un po' di realpolitik i migranti raccolti in mare dalla Open Arms sono stati tenuti al largo parecchi giorni, e alla fine sbarcati solo il 2 febbraio (in 363).

Se si raffronta il quadrimestre ottobre 2019- gennaio 2020 con quello dello stesso periodo di un anno prima, la stretta di Salvini sugli sbarchi resta ancora più rilevante. Ma la differenza non è pazzesca: con la Lamorgese sono partiti in quattro mesi dal Mediterraneo 49.948 migranti, in tutto 2.585 più dei 47.363 del Salvini ministro dell'anno precedente.

(vediamo chi scopre cosa non funziona...)