C'è Sanremo, crollano i contatti del sito hard Pornhub

La 67esima del Festival di Sanremo condotto dalla coppia Carlo Conti e Maria De Filippi tira più di Pornhub, il migliore tube porn della Rete che offre ai suoi utenti video e film gratuiti. "Il nostro dipartimento di statistica - spiegano dal sito web - ha scoperto che dall'inizio dello show il traffico ha iniziato a scendere vertiginosamente. Il punto più basso (ben -15%!) durante la prima serata di Sanremo è stato raggiunto tra le ore 22 e le 23 ora durante la quale si sono esibiti sul palco dell'Ariston: Tiziano Ferro con Carmen Consoli, Al Bano, Raoul Bova e Paola Cortellesi con Antonio Albanese".

Durante la prima puntata di martedì, vista da oltre 11 milioni di telespettatori, si sono susseguiti sul palco i primi 11 cantanti in gara e molti ospiti italiani e internazionali, come Tiziano Ferro, Ricky Martin e i Clean Bandit. "A seguito del picco al ribasso - si legge sul sito - il livello di traffico ha ricominciato a salire, culminando in un +4% rispetto al traffico medio poco dopo la fine della messa in onda del Festival, intorno all'una di notte". Il calo medio del traffico in Italia durante la prima puntata è stato del 7%. "A quanto pare - conclude Pornhub - i nostri visitatori preferiscono Sanremo al porno".