La marcia delle botticelle punta sul Campidoglio

Sono partiti dalle scuderie di Testaccio. Destinazione: Campidoglio. E’ in corso la sfilata dei 38 vetturini romani “per farsi sentire” contro il nuovo Regolamento sulle botticelle presto discusso in assemblea capitolina, come annunciato a Il Tempo dal presidente della categoria, Angelo Sed. “Auspichiamo un confronto con l’amministrazione. Ci hanno messo al corrente delle modifiche solo a cose fatte”, sottolinea Sed.