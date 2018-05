Ancora una tragedia sfiorata a Roma per un albero caduto. In viale Africa all'altezza del civico 114 un enorme pino è crollato oggi pomeriggio tra le auto in sosta davanti all'istituto superiore Arangio Ruiz. Le vetture sono state solo sfiorate dal grande fusto che è precipitato sul cancello della scuola, schiacciandolo. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Facile pensare a quello che sarebbe potuto succedere durante l'orario di entrata o uscita dall'istituto. Quella della sicurezza degli alberi di Roma è ormai l'ennesima emergenza della Capitale. Nel pomeriggio un altro albero è caduto in via Carlo Felice sui binari del tram provocando rallentamenti sulla linea 3 in direzione Trastevere.