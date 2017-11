Roberto Spada fermato per lesioni e violenza privata

La testata che ha colpito in pieno volto il giornalista Daniele Pervincenzi ha già prodotto conseguenze giudiziarie: Roberto Spada è stato fermato e adesso si attende che il gip del tribunale di Roma convalidi o meno le accuse a carico del fratello di Carmine Spada, il cui curriculum criminale è già noto alle cronache. I carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Ostia lo hanno preso tra le urla e gli insulti elargiti da un gruppo di ragazzi. L’accusa formulata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino e dai sostituti Ilaria Calò e Giovanni Musarò è pesante: violenza privata aggravata dal metodo mafioso. L’aggressione al giornalista di Nemo (Rai2), e del cameraman Edoardo Anselmi, è stata portata a termine, secondo gli inquirenti, con violenza e minacce. Proferendo parole che miravano a intimidire. Pur sapendo che le telecamere avrebbero immortalato ogni istante, Roberto Spada ha agito, sostiene l’accusa, come sono soliti fare i membri delle associazioni a delinquere di stampo mafioso: in luogo pubblico, con le armi, arrogandosi il diritto di decidere chi poteva stazionare in una via pubblica, nella zona frequentata dagli Spada. Per Roberto Spada quelle vie rappresentavano una zona franca in cui bisognava stare attenti, prima di proferire alcuna parola. Anche per questo il ragazzo è stato fermato. Per aver agito con metodi da mafioso. E adesso la palla passa al gip.